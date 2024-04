Po loňských parlamentních volbách teď vyhrál Robert Fico i prezidentské volby, když jím vedené politické síly protlačily do čela státu koaličního partnera Petera Pellegriniho. Ten hned v prvním projevu slíbil, že nebude vládě překážet, až se v červnu ujme úřadu. Fico má tak v rukou slovenský politický „full house“, což bude mít zásadní dopady na vztahy s Českem.

Za prvé, Peter Pellegrini by měl na první zahraniční cestu jet tradičně do Česka. Blahopřání od prezidenta Petra Pavla dostal osobně do rukou ještě během volební noci. Vzhledem k tomu, jak má nastavené vztahy s Ficovou vládou česká vládní koalice, vystaví tato cesta české politiky dilematu, zda se mají s Pellegrinim osobně vidět, když se nechtějí setkávat s jeho vládními kolegy. Pellegrini se dosud choval jako Ficův, když ne přímo politický podřízený, tak přinejmenším pevný spojenec.

