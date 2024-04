Přeprava a skladování zboží je jedním z hlavních indikátorů, jak se daří ekonomice. Petr Škoda, generální ředitel logistické firmy Jusda Europe, která patří do velkého tchajwanského koncernu Foxconn, má jasno – Evropě ujíždí vlak. Jeho firma vozí zboží, především to spotřební, z Asie do Evropy a následně ho i skladuje. Současné evropské kulhání srovnává s dobou covidu, kdy poptávka po spotřebním zboží byla úplně jiná. Tehdy se jakýkoliv zádrhel v lodní přepravě řešil rychlým leteckým zásobováním. Nyní hlad po zboží není, firmy ho při letošních komplikacích raději nechají jet po moři déle. „Nikomu v Evropě zboží nechybí, tak proč by firmy platily extra peníze za to, aby zboží bylo u zákazníků o 14 dní dříve,“ říká.

