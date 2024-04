Úrokové sazby hypotečních úvěrů v Česku pokračovaly v poklesu i v březnu. Nejaktuálnější průměr na trhu u těch již poskytnutých činí 5,19 procenta, níže byl naposledy v polovině roku 2022. Co naopak roste, je počet a objem sjednaných hypoték, což je dáno nejen poklesem sazeb, ale také tím, že se stále více projevuje potlačená poptávka z posledních let. Další zlevňování hypoték však přibrzdí a bude za to moci především výhled na americkou inflaci. Ta se nebude snižovat tak rychle, jak se původně očekávalo.

Zbývá vám ještě 80 % článku