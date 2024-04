Cestou do ostravského kongresového hotelu Clarion na kongres ODS jsem měl štěstí na hovorného taxikáře. Vyprávěl, že býval voličem občanských demokratů, ale nyní by je už nevolil. „Vlastně to říkám nerad, ale ten Babiš mi teď připadá lepší. I když mi v minulosti sáhl na můj byznys,“ prohlašoval. Na otázku, co mu na vládě a na ODS nyní vadí, odpovídá: „Mám pocit že si řeší svoje velké věci a na nás kašlou.“ A Petra Fialu označuje za „toho v brýlích, který je nejméně sympatický ze všech“.

Je to samozřejmě jen jeden člověk, ale trefuje se do problémů, se kterými se současná vláda a konkrétně ODS potýká. Tedy se ztrátou důvěry části vlastních voličů, ze kterých půl milionu nyní nechce přijít k volbám nebo nemají koho volit. A také s obrovskou nepopularitou vlády, které věří jen 25 procent voličů, jakož i premiéra Petra Fialy, jenž se těší důvěře pouhých 19 procent voličů. Pro srovnání: Andreji Babišovi věří 46 procent lidí a Tomiu Okamurovi 40 procent.

