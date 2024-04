Elonu Muskovi začíná být poněkud obtížné věřit. Jeho SpaceX se prý na Marsu vylodí do roku 2029, prohlašuje nyní. Ještě v prosinci 2020 ale počítal s rokem 2026 a podle toho, co říkal v roce 2016, se měli první lidé na Marsu procházet už letos.

Trochu to připomíná sliby a plány českých politiků, když mluví o modernizaci státní správy nebo důchodové reformě. A podobně jako oni se i Musk snaží přehlušit průběžné zklamání veřejnosti dalšími ještě velkolepějšími prohlášeními. Takže podle jeho čerstvého vystoupení pro zaměstnance jeho vesmírné firmy SpaceX budou lidé kolonizovat Mars asi tak za 20 let, do roku 2050 má být na rudé planetě asi milion lidí, mají tam žít v přinejmenším jednom velkém marsovském městě, a tím to nekončí, lidskou civilizaci pak Musk dostane dál do sluneční soustavy.

