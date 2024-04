Hluk u linky je takový, že se hodí používat špunty do uší. Ale na to, co se tu zpracovává, tu není skoro žádný zápach. Z jedné strany se sem totiž pomocí vysokozdvižných vozíků házejí obří balíky pěnového polystyrenu, odborně zvaného EPS, které se na konci mění v malé granulky podobné trochu větším zrnkům obilí. Tady, v nenápadné hale průmyslové zóny Slaného u Kladna, je vidět evropská zelená dohoda převedená do průmyslové praxe.

„Tohle místo jsme si vybrali kvůli know-how, které tu vybudoval Artem a jeho tým. Není to jen o tom koupit si nějaký stroj,“ vysvětluje Aljosa Krizman, ředitel norské firmy Bewi Circular, proč před dvěma lety koncern investoval do nákupu továrny na recyklaci polystyrenu ve Slaném. Fabriku vybudovala firma Inoplast v Česku usazeného ruského podnikatele Artema Ocheretina.

