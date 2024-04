Hromadné odpočítávání na nespočtu kryptoměnových webů, večírky na mnoha místech světa včetně Česka. V sobotu ve 2:10 ráno našeho času k tomu došlo. Nejznámější světová kryptoměna bitcoin vstoupila do své páté historické etapy. A co to udělalo s cenou? Skoro nic.

Pro někoho možná překvapivě dokonce lehce klesla. Z pátečního maxima kolem 65 400 amerických dolarů zhruba na 63 700 v době takzvaného halvingu – neboli půlení odměn těžařům této kryptoměny. Zatímco do zmíněného okamžiku ve světě vznikalo 6,25 nového bitcoinu za 10 minut, od něj už to bude jen polovina – tedy 3,125. Jak je možné, že když je teď bitcoin teoreticky vzácnější, jeho cena klesá? Je to důvod k nervozitě? Ani náhodou.

