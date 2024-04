Ta zpráva působí jako z jiného časoprostoru. Firma Zilog upozornila své odběratele, že v létě ukončí výrobu procesoru Z80. Jestli je vám název součástky povědomý, nepletete se. Jde opravdu o procesor, který byl srdcem legendárního počítače ZX Spectrum, na němž vyrůstala celá jedna generace počítačových nadšenců. A to i v Československu. Koho by napadlo, že tato polovodičová vykopávka – nejde o přehnané označení, Z80 přišel na trh v létě 1976 – měla i v jednadvacátém století takový odbyt, že se s výrobou končí až nyní. I to ukazuje, jak povedený návrh to byl. O to pozoruhodnější je, jak malý tým ho před půlstoletím dával dohromady.

Pro země za železnou oponou to byl tak nedostižný vzor, že ho tamní výrobci – jako ve filmu Pelíšky i tady hráli velkou roli soudruzi z NDR a později i ze SSSR – místo vlastního vývoje prostě okopírovali. Jenže tvůrci na ně – a nejen na ně – nastražili několik pastí.

