Firma Codasip možná není v českém byznysu tak známé jméno, patří však ke špičkovým evropským vývojářům procesorů – přímo je nevyrábí, ale vytváří jejich design tak, aby co nejlépe splňovaly svou funkci.

Česko se začíná v polovodičovém průmyslu, kterému je připisována velká budoucnost, osmělovat a Codasip i jeho zakladatel Karel Masařík v tom hrají velkou roli. Firma s 250 zaměstnanci, kteří jsou vedle brněnské centrály rozprostření v několika dalších zemích, je v čele evropské snahy o čipovou samostatnost. V byznysu, kterému dominují americké giganty Nvidia, Intel a Arm, si chce Evropská unie vytvořit své vlastní výkonné čipy, o něž by opřela klíčovou část ekonomiky.

Ve snaze mít špičkový čip, vhodný pro využití v superpočítačích (představte si sálové stroje, jejichž výkon se využívá pro výpočty umělé inteligence, vývoj systémů samořiditelných aut či hledání nových léků), postavila Evropská komise do čela právě Codasip – ten bude mít na starosti vývoj klíčové procesorové části. Do projektu, který nese jméno DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), půjde v aktuální fázi 240 milionů eur, posléze by se financování mohlo rozšířit až zhruba na miliardu eur. Evropský čip by se měl v budoucnu ze superpočítačů dostat i do serverů používaných v datových centrech a rovněž jsou plány na certifikaci pro samořiditelné automobily.

Po letech vyjednávání a dohadování o financování tak evropská snaha o polovodičovou samostatnost dostala konkrétní obrysy a Codasip jistotu do dalších let. Pořád jde totiž o start-up, jehož životaschopnost museli vedle vlastních tržeb držet i investoři. Mezi ně už deset let patří přední tuzemský fond Credo Ventures se zakladateli a manažery antivirových společností Avast a AVG.

Deset let je dlouhá doba. Investoři mají většinou kratší horizont…

Právě, jsou z nás trošku nešťastní. Trh, na kterém se pohybujeme, je ale hodně dynamický a málo předvídatelný. Máme konkurenty v Americe i na Tchaj-wanu, před třemi roky vzniklo na povel 200 konkurentů v Číně… Dělejte v takovém prostředí exit (částečný nebo úplný prodej firmy – pozn. red.). Ale pořád rosteme.

