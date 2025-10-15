Nizozemská vláda o víkendu převzala kontrolu nad výrobcem čipů Nexperia, který dodává komponenty pro automobilky a spotřební elektroniku. Firma se sídlem v Eindhovenu patří čínské skupině Wingtech a podle Nizozemců hrozilo riziko přenosu citlivých technologií do Číny. Vlastníkem Nexperie dál zůstává Wingtech, ale nizozemská vláda odvolala generálního ředitele Zhanga Xuezhenga, jehož nahradí dosavadní finanční ředitel Stefan Tilger. Kabinet může blokovat rozhodnutí vedení firmy a její hlavní technologie nesmí opustit Evropu. Wingtech a čínské ministerstvo zahraničí v prohlášení nizozemské opatření striktně odmítly s tím, že jde o politizaci obchodních záležitostí.
Ze soudních dokumentů, které cituje agentura Reuters, vyplývá, že zásah následoval po rostoucím tlaku Spojených států. Ty varovaly, že pokud ve vedení Nexperie zůstane čínský management, společnost by mohla být zařazena na americký sankční seznam.
Nexperia se tak ocitla mezi dvěma mlýnskými kameny – mezi americkými omezeními na vývoz technologií a čínskými restrikcemi na export vzácných zemin, klíčových pro výrobu čipů, elektromobilů i zbraňových systémů. Případ názorně ukazuje, jak se evropské firmy dostávají do obchodní křížové palby mezi Washingtonem a Pekingem, které znovu vyostřují svůj konflikt.
Co se dočtete dál
- Proč Nizozemsko převzalo čínského výrobce čipů Nexperia.
- Může Evropa přežít obchodní válku USA a Číny bez újmy?
- Jak hluboká je evropská závislost na čínských surovinách.
