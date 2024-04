Česko obsadí po dlouhé době vysoce strategickou pozici v Bruselu. Bývalý ministr životního prostředí a mezinárodní vyjednávač Jan Dusík vyhrál konkurz a stane se „dvojkou“ klimatické politiky v Evropské komisi. V úterý jeho nominaci schválil sbor eurokomisařů.

Dusík je teprve druhým Čechem, který obsadí místo zástupce generálního ředitele v Evropské komisi, tedy hlavní unijní instituci. Momentálně působí na stejné pozici jediná diplomatka a euroúřednice Irena Moozová, a to jako zástupkyně generálního ředitele pro otázky spravedlnosti.

Informaci o vítězství v několikaměsíčním výběrovém řízení potvrdil v úterý HN a Aktuálně.cz sám Dusík. „Sbor komisařů schválil moje jmenování na tuto vysokou pozici,“ řekl. „Beru to s pokorou, jako závazek vůči agendě, které jsem se věnoval celou svou dosavadní profesní kariéru,“ pokračoval.

Dusík se do výběrového řízení přihlásil loni, prošel úspěšně několika koly a porazil desítku uchazečů z různých států. Ve finále zvítězil nad španělskou konkurentkou.

Dusík působil krátce – od listopadu 2009 do března 2010 – v úřednické vládě Jana Fischera jako ministr životního prostředí a opakovaně dělal náměstka na tomto resortu. Během českého předsednictví EU v roce 2022 ho pověřili mezinárodní agendou u někdejší ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL).

V Bruselu se tehdy zapsal jako zkušený vyjednávač, když za předsednickou zemi pomohl dojednat konečné znění předložené legislativy v rámci Green Dealu. Byl také členem českého vládního týmu na klimatické konferenci COP28.

Mezi Čechy platí za nezvykle „zeleného“ politika. „Výzvy změny klimatu musíme překonat a chci pro to udělat, co bude v mých silách. Jinou planetu nemáme,“ reagoval na to.

Momentálně pracuje osmačtyřicetiletý právník a environmentalista pro Světový fond na ochranu přírody ve Švýcarsku. Z této pozice by se měl podle svých slov během léta přestěhovat do Bruselu, kde bude působit.

Bude mít na starosti přípravu členských států na „zelená“ opatření Evropské unie. Řešit tedy bude mimo jiné odpověď unijní exekutivy na otřesy, jakými byly nedávno protesty zemědělců proti Green Dealu.

„Jde o pozici vyžadující kombinaci odbornosti a politického nadhledu,“ popsal už dříve Dusík. „Budu muset porozumět dynamice mezi komisí a členskými státy. Sledovat například energeticko-klimatické plány jednotlivých zemí, ale i globální trendy typu

amerických prezidentských voleb,“ dodal.

Od nové Evropské komise, která se začne formovat po letošních eurovolbách, se čeká úprava některých částí nyní často napadaného Green Dealu. A Dusík bude klíčovým hráčem v dojednávání možných změn. S generálními řediteli a jejich zástupci nejčastěji spolupracují jednotliví komisaři, když řeší převedení politických cílů, na kterých se shodnou lídři unie, do podoby konkrétních zákonů.

Ředitelství komise připomínají svojí strukturou ministerstva a pracují v nich často tisíce lidí. Exministr životního prostředí Dusík bude mít pod sebou několik stovek podřízených.