Kdyby vrcholný německý politik napsal knihu, v níž by nejprve napadal odsun sudetských Němců z Československa, a teprve na následujících stránkách odsoudil nacismus, nejspíš by to v Česku vyvolalo silnou kritiku. Něco obdobného udělala současná italská premiérka Giorgia Meloniová – v knize, kterou napsala, ještě když byla v opozici, nejprve zmiňuje masakry Italů spáchané jugoslávskými partyzány. A teprve o řadu stran později částečně odsuzuje italský fašismus, který Jugoslávii za druhé světové války napadl a okupoval.

V Itálii to žádnou významnou polemiku nevzbudilo – jde o přístup, který je na pravici běžný. Teď ale Meloniová čelí silné kritice kvůli jiné věci související s tím, jak současná premiérka, která do politiky vstoupila jako členka neofašistické strany, vnímá minulost. Vlivný spisovatel, jehož knihy vyšly i česky, ji nařkl z cenzury. Údajně, kvůli rozdílným pohledům na minulost, zabránila jeho vystoupení ve veřejnoprávní televizi RAI.

