Nápad, že stát by měl lidem částečně dotovat hypotéky, vzbudil v posledních týdnech ve veřejném prostoru značné emoce. Dosud však nebylo úplně jasné, jak by si zastánci tohoto návrhu podpůrný mechanismus představovali. HN nyní dostaly do rukou dokument popisující, jak by měl tento úvěr na bydlení vypadat. Kolik by za současných podmínek dotovaná úroková sazba činila, kdo by o tuto hypotéku mohl požádat a jakou částku by neměl přesáhnout jeho měsíční příjem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Státem dotované hypotéky by byly určeny jen pro velmi úzkou skupinu žadatelů.

Jaké konkrétní parametry by takový úvěr měl.

Kde byl návrh prodiskutován a kdo jej podporuje.

Kteří odborníci vystupují hlasitě proti a proč?