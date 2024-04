Pro dosažení solidního zhodnocení investičního portfolia v dlouhém časovém horizontu a s přijetím adekvátního investičního rizika je naprosto zásadní tzv. alokace aktiv. Naprosto přesvědčivě to dokazují akademické studie. Alokace aktiv představuje rozložení investičního portfolia do všech základních investičních tříd aktiv, jako jsou nástroje peněžního trhu, vládní dluhopisy, korporátní dluhopisy, akcie, a alternativní aktiva v čele s nemovitostmi, komoditami či private equity. A to vždy v určitých konkrétních poměrech, které by měly odpovídat investičnímu horizontu a rizikovému profilu konkrétního investora. Odpovídající alokace aktiv proto představuje základní stavební kámen každého investičního portfolia.

V tomto ohledu platí několik klíčových principů. Zaprvé, čím delší investiční horizont investor má, tím větší podíl portfolia by měl mít v rizikovějších aktivech v čele s akciemi. S dlouhým investičním horizontem si totiž může bez větších problémů dovolit snášet krátkodobou volatilitu finančních trhů a krátkodobé přechodné papírové ztráty.

Zadruhé, investiční portfolio by mělo být široce diverzifikováno i v rámci jednotlivých tříd aktiv, což znamená expozici na celé globální finanční trhy z regionálního i sektorového pohledu.

Zatřetí, investoři by se měli obloukem vyhnout tzv. home bias, což je termín z behaviorálních financí, který popisuje silnou vrozenou predispozici naprosté většiny investorů mít zainvestovanou příliš velkou část svého portfolia v jejich geograficky blízkém regionu.

A konečně začtvrté, investoři by si zároveň měli dát velký pozor na tzv. koncentrační riziko, což znamená, že by neměli mít zainvestováno v cenných papírech jednoho emitenta více než pět procent celého svého portfolia. V opačném případě by se totiž vystavovali zcela nepřiměřenému riziku finančního úpadku jednoho konkrétního emitenta. Toto se přitom v dnešní době týká především korporátních dluhopisů.