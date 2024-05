České dráhy ohlásily minulý týden rekordní zisk – skoro čtyři miliardy. Za optimistickou zprávou se ale skrývá především prodej pozemků a v menší míře i výsledky dceřiných firem. Samotná osobní doprava skončila v zisku 623 milionů. A to všechno v situaci, kdy dráhy dluží hlavně za nákupy nových vozidel 70 miliard korun. Generální ředitel Michal Krapinec počítá s tím, že několik let ještě bude firma do obměny flotily masivně investovat.

Dráhy chtějí nakoupit další vozidla hlavně pro dálkovou dopravu, podle výsledku tendrů v regionech pak i do vlaků pro ně. Asi nejvíc znát bude v nejbližších letech nákup 20 souprav ComfortJet pro linku do Berlína za 12,5 miliardy, což následně uvolní relativně solidní soupravy pro rychlost 200 km/h pro jiné trasy, kde už ministerstvo první zavedení této rychlosti chystá. Dalších 12 miliard České dráhy plánují dát během příštích sedmi let do rozvoje opravárenských kapacit.

Ten hospodářský výsledek zní na první poslech krásně. Jste s ním spokojeni?

Je historický. Nikdy od roku 2008, kdy jsme přešli na současné účetní standardy, jsme se tomu ani nepřiblížili. Povedlo se nám díky tomu umazat veškerou kumulovanou ztrátu, která se tu nahromadila za covidové roky.

Čím to?

Vděčíme za to cestujícím, že si našli cestu zpátky do vlaků po pandemické situaci. My jsme převezli meziročně o sedm milionů lidí více a ti utratili za jízdenky o 1,3 miliardy korun více. Když si vezmete, jak funguje dopravní ekosystém, tak nám ten další cestující už negeneruje nějaký významný vícenáklad, tržba se překlápí přímo do hospodářského výsledku. A tohle podle mě potvrzuje, že ta dlouhodobá strategie drah obnovovat vozový park je správná. Nabírat kapitál a přeměňovat ho v nové vlaky je ta správná cesta, jak cestujícího vysadit z auta a přimět ho nastoupit do vlaku.

Dráhy ale mají stále závazky kolem 70 miliard korun, navíc příští rok nemůžete počítat s mimořádnými příjmy jako letos. Bude se vám dál dařit dluhy splácet?

