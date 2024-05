Nezvyklou nehodu řeší od čtvrtečního odpoledne drážní vyšetřovatelé. Na trati z Dobříše do Prahy vykolejila v údolí nad Měchenicemi souprava osobního vlaku. Vyšetřování ukázalo, že uvnitř nebyli nejen cestující, ale ani strojvedoucí.

Trojdílná jednotka řady 814.2, tedy prodloužená verze Regionovy, je na odpis. Přední motorový vůz skončil silně poničený a na střeše, prostřední vůz zase na boku a oba daleko od tratě. Jen zadní vůz se zasekl spodkem na hraně náspu. Vyšetřovatelé na místě neoficiálně mluvili o tom, že vlak vylétl z tratě ve zhruba stokilometrové rychlosti. I proto jsou trosky odhadem asi deset metrů vedle koleje.

Podle informací HN se nehodový děj začal odehrávat zhruba ve 13:15. Souprava připravená na odjezd osobního vlaku 19014 do Prahy se dala do pohybu a ujela ze stanice v Čisovicích. Na prudkém klesání do údolí Vltavy zjevně brzy nabrala velkou rychlost.

„Souprava zřejmě ujela čtyři kilometry a projela čtyři přejezdy,“ řekl HN generální inspektor Drážní inspekce Jan Kučera. Jeho podřízení už nehodu vyšetřují, definitivní vysvětlení příčin ale dá vyšetřovací zpráva. A na to má inspekce ze zákona rok.

„Máme informace, že v tom vlaku nebyl ani strojvedoucí, ale to je předmětem vyšetřování,“ řekl novinářům na místě mluvčí drážních hasičů Martin Kavka.

Ujetí vlaků z klesání je obvykle extrémně nebezpečné. Podobnou příčinu měla třeba nehoda u východočeské Krouny v roce 1995 – rozjeté nákladní vagony tehdy zničily protijedoucí motorák, ve kterém zemřelo 23 lidí.

Tady zůstalo jen u materiální škody. Vlakvedoucí, tedy v podstatě průvodčí, na místě nehody vyšetřovatelům řekla, že v té době nebyla ve vlaku. „Volali mi, že nám ujel vlak, přišlo mi to jako nějaký hloupý vtip,“ řekla.

Při zastavení vlaku v podobných stanicích s příčným sklonem musí strojvedoucí aktivovat klasickou pneumatickou brzdu, ze které ale může vzduch uniknout, proto by měl při opuštění vozidla aktivovat i brzdu ruční.

Podle informací HN těsně před nehodou dispečeři doslova vyháněli vysílačkou vlaky, do kterých by neovládaná souprava mohla narazit, a to i na území Prahy. Nakonec vykolejila ještě dřív, v ostrém oblouku nad Měchenicemi.

Vykolejená Regionova Foto: HZS

Hasiči povolali nehodový vlak, dva vykolejené vagony jsou ale na odtažení zřejmě příliš daleko. „Chtěli bychom ty vagony dostat zpátky na koleje, jinak by se zvolila varianta postupného rozebrání,“ řekl mluvčí drážních hasičů.

Trať pravděpodobně zůstane nějakou dobu mimo provoz. Některé pražce jsou přeražené, během noci by ji ale chtěla Správa železnic začít opravovat.