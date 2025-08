České dráhy zřejmě omezí financování nostalgických vlaků. Podle informací HN se v managementu firmy už několik měsíců chystá vyvedení muzejních aktivit a vozidel do samostatného nadačního fondu, do kterého by pak přispívali i další partneři.

Dozorčí rada vzala plán na vědomí ve středu dopoledne a věci se daly do pohybu. Firma vypisuje výběrové řízení na členy správní rady fondu.

Muzejní aktivity mají teď České dráhy soustředěné pod takzvané Centrum historických vozidel – lokomotiv, motoráků a vagonů je pod ním oficiálně asi 430, hlavním centrem je muzeum v Lužné u Rakovníka.

Provoz si na sebe sice něco vydělá, dráhy ho ale výrazně dotují. Podle informací HN jde obvykle o vyšší desítky milionů korun ročně. A to se už současnému vedení firmy zdálo jako příliš velká zátěž. Žádný jiný dopravce ani státní Správa železnic muzejní aktivity v této míře nepodporuje.

„Již delší dobu jsme přesvědčení, že projekt ČD Nostalgie má větší potenciál, než který v současné organizační struktuře dokážeme naplnit,“ uvedl generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Změnu prezentuje firma jako zlepšení. „Tato změna umožní další rozvoj železniční nostalgie,“ uvedla firma. O změně informovala ve středu zaměstnance na vlastním intranetu.

Firma sice loni vydělala 1,3 miliardy korun, zároveň ale řeší velké problémy nákladní divize, která teď táhne hospodaření dolů. A vysoká režie, do které dráhy muzejní výdaje zřejmě počítají, zase ztěžuje jejich pozici ve výběrových řízeních na dotované spoje. Ty jsou dnes pro dopravce hlavním byznysem.

„Je to dáno především nešikovnou majetkovou strukturou, kdy jsou vozidla, zázemí a muzeum v Lužné u Rakovníka v přímém vlastnictví Českých drah jakožto dopravce, který zároveň s tím musí fungovat na vysoce konkurenčním trhu osobní železniční dopravy,“ řekl Krapinec.

Dráhy tvrdí, že koncept nadačního fondu přebírají ze Švýcarska a učily se od kolegů z tamní společnosti SBB.

Plán je takový, že k převodu vozidel by mělo dojít během roku 2026. Zázemí muzea v Lužné u Rakovníka poskytnou ČD fondu formou nájmu za symbolickou cenu a slíbily, že budou do fondu přispívat.

Otázka je, jak velkou částkou – o tom totiž firma nehovoří. A snaha o redukci nákladů je podle informací HN jednou z hlavních motivací. Nižší rozpočet by logicky vedl k výraznému omezení aktivit, tedy nostalgických akcí, parních jízd a podobně.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by změny neměly vést k úbytku muzejních akcí. „Nostalgii je potřeba určitě zachovat, je to součást společenské odpovědnosti,“ řekl HN v první reakci.

„Jde o to, aby se mohly uplatnit i subjekty, kterým železnice dává obživu,“ řekl. Ale co když nový fond peníze nesežene? „Já myslím, že se seženou. Třeba stavební firmy na železnici mají výrazně vyšší marže než na silnicích. Snažíme se to změnit, ale nemyslím, že by se jim dařilo špatně,“ řekl Kupka.

Podle Krapince by měl nový fond mít lepší možnosti získávání peněz odjinud. Zároveň se od nového vedení očekává, že dokáže muzeum a jeho aktiva lépe využít komerčně.

Je to patrné i z popisu výběrového řízení na členy správní rady fondu, kteří se mají hlásit do poloviny září.

„Důležitou agendu bude také představovat zajištění finančních zdrojů, hledání nových způsobů financování, darů, grantů, finančních partnerství, investice, navazování a rozvíjení strategických partnerství,“ popsala požadavky firma.

Kromě obvyklé prezentace vlastní strategie a byznysplánu se bude po uchazečích chtít i marketingová studie na lepší zviditelnění železniční nostalgie.