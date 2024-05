Poté, co natáhl ruku ke státu zástupce výrobce cihel, jehož firma v roce 2020 vydělala po zdanění 600 milionů korun, o rok později 785 milionů a v roce stavebního boomu (2022) pak dokonce 1,33 mld. korun, si něco podobného zřejmě řekly (nejméně) dvě banky. Dle informací Hospodářských novin totiž navrhují, že „situaci“ ve stavebnictví, které v důsledku růstu delších sazeb prochází útlumem, by měl začít řešit stát dotací hypoték.

Konkrétně navrhují, že by žadatelům do 36 let s příjmem do dvojnásobku (!) průměrné hrubé měsíční mzdy v případě nákupu nemovitosti v novostavbě na stávající úrovni hypotečních sazeb (5,19 procenta) stát hradil ročně dva procentní body. K tomu by pak další tři čtvrtě procentního bodu ve svých nižších maržích přidaly banky.

Na jazyk se tlačí slovo chucpe.

