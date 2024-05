Čas je mocný a šikovný sluha, pokud víme, jak se k němu chovat. Občas slýchávám výtky, že investování je založeno na stejném principu jako kasino, a právě proto se mu mnozí celý život vyhýbají. Podívejme se tedy na čísla a statistiky a zkusme jimi otupit emoční náboj. Kasina jsou úspěšným obchodním modelem, který svým majitelům, tedy akcionářům, přináší zisk. Kde se tento zisk bere? Pod vidinou lákavých a bezpracných výnosů jim tyto zisky nosí klienti zcela dobrovolně široce otevřenými dveřmi.

Co nám k tomu říká statistika? Záleží dle typu hry, možná i místního zvyku, ale pravděpodobnost vaší výhry bývá pod padesáti procenty. Například v ruletě, pokud budete systematicky vsázet vždy na jednu barvu, máte pravděpodobnost výhry jasně pod padesáti procenty (ruleta mívá jedno či dvě zelená políčka, což je garance zisku pro provozovatele). To ve svém důsledku znamená, že čím více času trávíte v kasinu, tím menší máte šanci na pouhé udržení hodnoty vašeho vstupního vkladu. Jinými slovy, čím delší dobu trávíte v kasinu, tím budete mít méně peněz. Co myslíte, jak dlouho se to dá vydržet? Při pohledu na úspěšný obchodní model zábavního průmyslu asi velmi dlouho. Kasina vás lákají reklamou, umějí přidat levné letenky či ubytování, přibalí oběd zdarma. Už je vám jasné, proč to dělají?

Co nám však říká historická statistika k investování? Zde je naopak čas náš mocný sluha. Z historie fungování amerického trhu víme, že s postupem času narůstá pravděpodobnost úspěšného zhodnocení námi investovaných prostředků. Po jednom roce je pravděpodobnost ziskové pozice lehce přes 70 procent. Při třech letech je to 83 procent. Při pěti letech je pravděpodobnost zisku 87 procent. A při desetiletém investování je pravděpodobnost ziskové investice již okolo 94 procent. Čas tady hraje velmi silně v náš prospěch.

Za tuto dobu bychom na trzích také zažili celou řadu tržních maxim, což je téma, které se nám opět připomnělo v prvních měsících letošního roku. Každé maximum má svého (ještě nenarozeného) bratříčka, a proto není investorsky rozumné při dosažení nového maxima z trhu utíkat, neboť bychom přišli o maxima budoucí na vyšších úrovních. S investováním je tedy vhodné začít co nejdříve, i s malými částkami peněz, abychom si čas naklonili v náš prospěch.