Jestli příští rok ve sněmovních volbách obhájí dnešní vládní strany své minulé vítězství nad Babišem a Okamurou, nebude to kvůli dobré práci vlády. Bude to zoufalé a upachtěné vítězství strachu před nástupem populistických obchodníků s voličskou frustrací. Pokud vůbec nějaké vítězství bude. Protože strany vládní pětikoalice kupodivu dělají i ve své zoufalé situaci všechno pro to, aby nebylo.

Před posledními sněmovními volbami tvrdili její lídři: „Nejsme jako Babiš.“ „Éra politického marketingu Andreje Babiše, současné stadium české politiky, v něčem připomíná smutnou minulost. Velkolepé plány mají překrýt bídnou skutečnost, mizérie výkonu se prohlašuje za úspěch... (...) Tak sorry, tuto hru já nehraji,” napsal v únoru 2019 dnešní premiér a předseda ODS Petr Fiala. Jenže sorry, přesně tu hru dnes hraje.

