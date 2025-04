Když lídr jihokorejské opozice I Če-mjong viděl loni v prosinci na YouTube vyhlášení stanného práva prezidentem Jun Sok-jolem, myslel si, že je to falešné video vytvořené umělou inteligencí, podvržené tak, aby vyostřilo už tak napjatou politickou situaci. „Manželka mi to ukazovala na telefonu a já jí říkal, že to není možné, že to musí být deepfake,“ řekl později stanici CNN.

Bohužel, podvrh to nebyl a Jižní Korea se tehdy, 3. prosince, ponořila do nejhlubší politické krize za desítky let. Nicméně, úvaha I Če-mjonga byla důkazem, jak hluboko se polarizace společnosti v Jižní Koreji dostala a jak velká panuje nejen mezi lidmi, ale i mezi politickými lídry nejistota ohledně toho, co všechno je možné v médiích zmanipulovat. Ostatně, i prezident při zdůvodnění stanného práva mluvil o „fake news“ a „manipulaci veřejným míněním“.

