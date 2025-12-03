Start-up zabývající se umělou inteligencí (AI) Anthropic najal právnickou firmu Wilson Sonsini, aby pro něj připravila primární nabídku akcií (IPO). Ta by se mohla uskutečnit v příštím roce. S odvoláním na své zdroje to ve středu napsal britský list Financial Times (FT). Nabídka akcií firmy provozující chatovacího robot Claude využívajícího AI by mohla patřit mezi největší, jaké se kdy uskutečnily.
Závod o umělou inteligenci: Kdy se ztráty v desítkách miliard dolarů přetaví v zisk?
Firmě, mezi jejíž investory patří firmy Amazon a Google, by vstup na burzu umožnil rychleji získávat kapitál a posílil by její pozici při větších akvizicích. Krok přichází v době, kdy se AI využívá čím dál více, a to díky vyšším firemním investicím do technologií i rostoucímu zájmu investorů a veřejnosti.
Jednání o vstupu na burzu jsou zatím v rané fázi a mají neformální charakter. Start-up o případné nabídce akcií jednal podle zdrojů také s významnými investičními bankami.
Anthropic nyní jedná o novém soukromém kole financování, které by mohlo podnik ocenit na více než 300 miliard USD (6,2 bilionu Kč). Firma založená v roce 2021 bývalými zaměstnanci konkurenční OpenAI byla nedávno oceněna na 183 miliard USD. Společnost plánuje v příštím roce více než zdvojnásobit roční tržby, zhruba na 26 miliard USD. Má více než 300 000 obchodních a podnikových zákazníků. Microsoft a Nvidia v listopadu oznámily, že plánují do Anthropicu investovat až 15 miliard USD. Firma se přitom zavázala využívat cloudové služby Microsoftu.
Na primární nabídku se připravuje také hlavní konkurent Anthropicu, společnost OpenAI. Ta stojí za chatbotem ChatGPT. Hodnota firmy by mohla být až jeden bilion USD. Agentura Reuters nedávno uvedla, že firma by mohla podat žádost u regulačních orgánů v druhé polovině příštího roku. Finanční ředitelka OpenAI Sarah Friarová v listopadu uvedla, že vstup na burzu není v krátkodobých plánech start-upu.
Anthropicu od roku 2022 radí společnost Wilson Sonsini, mimo jiné i při obchodních jednáních kolem miliardových investic od Amazonu. Podnik má navíc zkušenosti se vstupem na burzu velkých technologických firem, pracoval například pro Google, LinkedIn či Lyft.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist