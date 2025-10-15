Sam Altman, výkonný ředitel OpenAI, přiznal, že ChatGPT s příchodem nového modelu GPT-5 prošel dramatickou změnou, která omezila jeho schopnosti při práci s informacemi i způsob komunikace. Jako důvod k takovému zásahu uvedl snahu ochránit uživatele s psychickými problémy.

Po přiznání následovalo oznámení chystaných změn, které mají vrátit uživatelům empatický přístup, který si oblíbili u předchozího modelu GPT-4o. Největší překvapení přišlo na konci delšího příspěvku Sama Altmana na síti X při prohlášení, že se firma brzy začne k dospělým uživatelům chovat odpovídajícím způsobem. To znamená zejména uvolnění pravidel kolem erotického obsahu.

Stejně jako v případě netypického financování budoucích datových center jde potenciálně o miliardy dolarů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co Sam Altman tají, když mluví o omezení schopností systému ChatGPT ve vztahu k duševnímu zdraví.
  • Jak a kdy vrátí OpenAI uživatelům empatické chování podobné GPT‑4o.
  • Jaké obchodní příležitosti a rizika skrývá uvolnění obsahu pro dospělé.
