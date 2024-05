Letos si připomínáme 20. výročí rozšíření EU o bývalé komunistické země střední a východní Evropy a mělo by to pro nás být důvodem k zamyšlení nad tím, do jaké míry se skutečně sblížily a ztotožnily s filozofií a cíli Evropské unie. Včetně energetické transformace a výzvy, kterou pro nás dnes představuje Čína.

Jednoduše řečeno, střední a východní Evropa se bude muset rozhodnout, jak vážně chce stát na evropské straně v celosvětovém závodě o hospodářskou a politickou sílu. Protože EU se už rozhodla stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem, transformovat svůj energetický sektor a definovala vlastní cestu k růstu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Proč se musí Polsko aktivně zapojit do budování silné a prosperující Evropy?

Proč musí střední Evropa urychlit transformaci a definovat vlastní cestu k dekarbonizaci?

Proč je velmi důležité snížit závislost regionu na Číně?