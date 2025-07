Nedělní dohoda mezi EU a USA je učebnicovým příkladem toho, jak nevyjednávat s populistickým vyděračem. Po měsících ujišťování o tom, jak se budeme bránit, Evropa kývla na podmínky, které by před pár lety považovala za nepřijatelné, a ještě za to děkuje. V Moskvě i v Pekingu to dobře vidí.

Čísla jsou jasná: zatímco před Trumpovým příchodem čelily evropské vývozy průměrným clům kolem dvou procent, teď se blížíme k 16 %. Výměnou za to, že nám Američané dali slevu z ještě vyšších cel, se zavazujeme k masivním nákupům amerického zkapalněného plynu, ropy a zbraní v hodnotě stovek miliard dolarů. Jde o tak astronomické sumy, že z našeho obchodního přebytku s USA udělají během pár let hluboký deficit. Nemluvě o tom, že jsme pohřbili plány na rychlý rozvoj evropského obranného průmyslu, protože místo vývoje a nákupu moderních zbraní v Evropě budeme muset dál nakupovat ty americké.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč je dohoda mezi EU a USA ukázkou slabosti Evropy.

K čemu se Evropa zavazuje.

Má vůbec EU na mezinárodní scéně potřebné sebevědomí?