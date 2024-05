Některé majitele domácích fotovoltaických elektráren mohla začátkem tohoto týdne vystrašit informace, že se na ně chystá nová oznamovací povinnost. Konkrétně, že by do konce června měli Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) odevzdat prohlášení o nadměrných příjmech. Nebo čestné prohlášení, že se jich takové příjmy netýkají. Uvedl to server obnovitelne.cz s hrozivým titulkem, že „ERÚ si došlápne na provozovatele malých fotovoltaik…“

To ovšem úřad dementuje. Advokátní společnost Doucha Šikola advokáti, která k tomu dělala rozbor legislativy, ale trvá na tom, že taková povinnost podle zákona skutečně existuje.

