Hypoteční trh dále oživuje, což potvrdila dubnová čísla poskytnutých hypoték. Objem nových hypoték vzrostl meziměsíčně o dvacet procent, přitom duben bývá ve srovnání s březnem obvykle slabší a po zohlednění této běžné sezonnosti lze hodnotit dubnové výsledky o to lépe.

Meziroční srovnání je stále ovlivněno slabší aktivitou z přelomu let 2022 a 2023 a nižší srovnávací základna tak vytváří opticky velmi silné meziroční hodnoty poblíž 100 procent, nicméně z pohledu dlouhodobější perspektivy byl objem poskytnutých hypoték od ledna do dubna v letošním roce již vyšší než za totéž období v předpandemických letech. To je samozřejmě částečně dáno i tím, že ceny nemovitostí od té doby citelně vzrostly a potřeba financování je tak vyšší. Nicméně ještě hodnoty za první čtvrtletí se pohybovaly stále pod úrovní let 2017 a 2018.

Úroková sazba u skutečně nově poskytnutých hypotečních úvěrů dále poklesla na 5,1 procenta, nicméně rychlost poklesu se oproti předešlým měsícům snížila. Tento vývoj jde částečně na vrub rozkolísaným tržním úrokovým sazbám, které začaly v polovině března opět růst a dostaly se na nejvyšší úroveň v letošním roce v důsledku slábnoucího očekávání poklesu sazeb ze strany zahraničních centrálních bank.

Uvedený vývoj do jisté míry přivřel dosavadní prostor pro rychlejší pokles hypotečních sazeb, nicméně trhy jsou v současnosti rozkolísané a velmi citlivě reagují na jakákoli nová inflační data. V posledních dvou týdnech se tak sazby opět mírně snižují. Ve srovnání s minulým měsícem jsou zhruba na obdobné úrovni a jejich průměrná dubnová hodnota je necelý procentní bod pod průměrem loňského roku u tříleté splatnosti a půl procentního bodu u pětileté. Ačkoli lze dále očekávat postupné snižování hypotečních sazeb, výrazná volatilita tržních sazeb a skokové změny trendového vývoje budou tento vývoj brzdit.