Najít díru na trhu, najít problém, který řeší tisíce či miliony lidí, a najít jeho praktické řešení a jeho následná zlepšení – to jsou dilemata, kterým čelí každý začínající podnikatel. Pokud nemáte zrovna rodinný kapitál a zároveň vám v bance nedají na váš nápad úvěr, nezbývá vám nic jiného než se obrátit na tzv. venture capital fondy, které investují primárně do schopností vašeho týmu vybudovat úspěšný produkt.

To ale nezvládnete sami, potřebujete najmout špičky v oboru – ať je to robotika, software inženýring, datová analýza nebo strojové učení. Potřebujete design experty, kteří vám pomohou váš nápad dostat na trh. Jak to ale udělat, když máte nadšení, ale ne prostředky na dostatečné ohodnocení vašich kolegů?

Odpovědí jsou zaměstnanecké akcie, respektive opce. Jsou to přísliby vlastnických podílů zaměstnanců, které jako zakladatel rozdáváte a slibujete tak svým zaměstnancům, že jejich víra ve váš byznys a přijetí rizika nižší mzdy, než jakou by dostali ve velkých korporátech, se jim jednou vyplatí při prodeji firmy či jejím vstupu na burzu.

