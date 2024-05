Je mu 71 let, psal básně, zakládal hnutí Proti násilí a ve středu pětkrát vystřelil na slovenského premiéra Roberta Fica. Juraj C. byl ve čtvrtek obviněn z pokusu o úkladnou vraždu, za což mu hrozí až doživotní vězení. Podle televize Markíza je prý hrdý na to, co udělal. Jeho čin každopádně otřásl slovenskou společností a reagoval na něj celý svět včetně amerického prezidenta Joea Bidena či jeho francouzského kolegy Emmanuela Macrona.

