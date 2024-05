Naše země si v posledních 35 letech prošla výraznou proměnou. A samozřejmě to byla proměna nejenom společenská, ale byla to i velice silná ekonomická proměna. Výkon ekonomiky měřený reálným hrubým domácím produktem se prakticky zdvojnásobil. Díky tomu se výrazně proměnila i kvalita života v naší zemi. Ale nebylo to jen samotnou ekonomickou transformací. Je nezpochybnitelné, že za velkou část našeho ekonomického i sociálního úspěchu vděčíme našemu vstupu do NATO a především do Evropské unie.

Zároveň je také ale zřejmé, že naše ekonomika postupně vyčerpává svůj dosavadní růstový potenciál, který byl dosud především závislý na přílivu zahraničních investic a relativně levné pracovní síle. To už se ale dnes stává minulostí, protože s tím, jak náš stát bohatne, ekonomika roste, roste i mzdová hladina a současně tu často není dostupná pracovní síla kvůli napjatému trhu práce.

