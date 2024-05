Tchaj-wan má nového prezidenta, starého nepřítele a historické postavení srovnatelné se Západním Berlínem v době studené války. Prezident Laj Čching-te nastupuje do funkce v době, kdy se otevřeně diskutuje o možnosti války o Tchaj-wan mezi Čínou a Spojenými státy. To by bylo něco, co naprosto změní běh globální politiky a ekonomiky. Protože například mořskými trasami, kterých by se válka týkala, proplouvají dvě třetiny světového obchodu – a samotný ostrov je zatím nezastupitelným producentem nejmodernějších čipů.

I když jsme v Evropě soustředěni na ruskou agresi na Ukrajině, nejdůležitějším regionem pro globální stabilitu světa je jihovýchodní Asie a to, jak se bude vyvíjet situace kolem Tchaj-wanu. Nový prezident v tom bude hrát důležitou roli.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Jak se Čína snaží měnit realitu a testuje reakci protivníků.

- Proč bude rozhodující příští dekáda.

- Čím je Tchaj-wan důležitý pro západní spojence.