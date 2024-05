Již několik desítek let chátrá velká novogotická usedlost Petynka v srdci pražského Břevnova. Areál původně vlastnilo ministerstvo obrany, ale protože na jeho údržbu a záchranu nemělo peníze, převedlo jej zdarma nadačnímu fondu Vincentinum. Ten na oplátku slíbil, že v něm bude 25 let provozovat charitativní činnost – zřídí hospic pro válečné veterány a vybuduje ubytovnu pro zdravotně postižené studenty vysokých škol. A to pod hrozbou pokuty 48 milionů korun při nesplnění podmínek.

A ač fond získal areál již v roce 2007, dosud se v něm ani nekoplo. Ministerstvu proto již před lety došla trpělivost a chce jej dostat zpět. O tom, zda se areál vrátí státu, měl rozhodnout odvolací Městský soud v Praze minulý čtvrtek.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kdo může za to, že se z objektu stala mezitím vybydlená ruina.

Jak dlouho se už spory o usedlost vedou.

Na čí stranu se dosud přikláněly soudy.