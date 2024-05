Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vyplacení dividendy ve výši 80 procent z loňského očištěného zisku. Odpovídá to 52 korunám na jednu akcii a celkové dividendě 28 miliard korun. V pondělí o tom informoval mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. O konečné výši dividendy bude v červnu rozhodovat valná hromada podniku. Akcionáři, z nichž největší je stát, mohou podat vlastní návrh.

Loni ČEZ na návrh státu vyplatil rekordní dividendu 145 korun za akcii, celkově pak 78 miliard korun. Aktuální návrh by v případě schválení znamenal třetí nejvyšší dividendu, byla by ve stejné výši jako v roce 2021.

Návrh, o němž rozhodlo představenstvo firmy na svém pondělním zasedání, je tak na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ. Činí 60 až 80 procent z očištěného zisku.

Stejný poměr výplaty navrhlo vedení energetické skupiny i před rokem. Valná hromada ovšem následně schválila protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Jaký bude letošní postoj ministerstva, které v roli akcionáře zastupuje stát, ČTK zjišťuje.

Podle analytika XTB Tomáše Cverny lze očekávat, že ministerstvo financí stejně jako v loňském roce podá protinávrh na výplatu ve výši celého čistého zisku. „A to i navzdory tomu, že ČEZ čekají vysoké investice nejen do teplárenské infrastruktury. Pokud by došlo k vyplacení celého čistého zisku, činila by dividenda za loňský rok asi 64 korun na akcii,“ podotkl Cverna.