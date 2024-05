Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair Holdings v uplynulém finančním roce zvýšila zisk o 34 procent na rekordních 1,92 miliardy eur (47,4 miliardy korun). Hospodaření podpořily zejména vyšší tržby, uvedla v pondělí firma ve své výsledkové zprávě. Ryanair je podle počtu cestujících největším leteckým dopravcem v Evropě.

Výsledky mírně překonaly očekávání analytiků, kteří čekali za rok do konce března zisk 1,905 miliardy eur. Ryanair v lednu snížil odhad čistého zisku na rozmezí 1,85 miliardy až 1,95 miliardy eur, když někteří internetoví cestovní agenti náhle přestali prodávat jeho lety.

Počet přepravených cestujících stoupl o devět procent na 184 milionů. Ve srovnání s dobou před pandemií nemoci covid‑19 byl počet cestujících vyšší o 23 procent. Výnosy vzrostly o 25 procent na 13,44 miliardy eur. Společnost otevřela pět nových základen a více než 200 nových tras. Obsazenost letadel stoupla o jeden procentní bod na 94 procent.

Společnost rovněž uvedla, že jí bude do konce července chybět 23 letadel do počtu, který jí měl dodat americký výrobce Boeing. Stále podle ní existuje riziko, i když téměř nepravděpodobné, že by se dodávky mohly ještě zpozdit.

Generální ředitel Michael O‘Leary před dvěma týdny varoval, že ceny letenek v létě porostou pravděpodobně pomaleji, než čekal v dubnu. Tehdy předpokládal zvýšení cen o pět až deset procent. Aerolinky dodaly, že tato slabší prognóza vychází z toho, že je firma silně závislá na rezervacích letních letenek na poslední chvíli.

Společnost potvrdila, že v aktuálním finančním roce očekává nárůst počtu cestujících na 198 milionů až 200 milionů. V březnu firma tento počet snížila z původních 205 milionů kvůli zpoždění v dodávkách letadel.

Společnost rovněž oznámila odkup svých akcií za 700 milionů eur. Oficiálně ho plánuje zahájit ještě tento týden.

Do skupiny patří kromě hlavních aerolinek Ryanair se sídlem v Irsku také dceřiné společnosti Buzz v Polsku, Lauda v Rakousku a Malta Air na Maltě.