Světové dění velké naděje na optimismus nedává, redakce HN proto vybrala události, které by mohly rok 2025 minimálně zpříjemnit. Těšit se mohou příznivci dobré hudby, filmů, her i sportu. Už v únoru vyjde pokračování hry Kingdom Come: Deliverance a...

6. 1. 2025 ▪ 7 min. čtení