Zelení přišli v kampani před eurovolbami s návrhem zdanit „superbohatství“. Je to opravdu super nápad. O Zelených skoro nikdo neví, že existují, jejich preference se pohybují kolem dvou procent a tímto návrhem nesporně zaujmou. Někdo nadšeně zatleská, jiný začne pohoršeně křičet „komunismus“, o zelených se bude v každém případě mluvit. Prostě marketingově super práce. Když se ovšem na zelenou daň ze superbohatství podíváme zblízka, zjistíme, že jde především o superpitomost.

Co Zelení navrhují? Chtějí zdanit majetek nad 111 milionů korun sazbou tři a půl procenta. Tvrdí, že by se to dotklo jen čtyř tisíc nejbohatších Čechů a Češek a výnos pro rozpočet by byl kolosálních 58 miliard. Vypadá to krásně, cosi jako ekvivalent objevu jaderné fúze za pokojové teploty v rozpočtové oblasti. Takže se pojďme podívat, jak by návrh dopadl v praxi.

