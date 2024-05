Posledních 14 dní jsou čeští bankéři na nohou. Do hry se totiž dostala sektorová daň, která by akcionáře jimi vedených bank, mezi nimiž jsou i desetitisíce drobných investorů, v souhrnu stála desítky miliard korun. Zvěsti, které nejdříve zněly nepravděpodobně až fantasticky, se postupně potvrzují. K tomu, aby do sebe vše zapadlo, chybí jediné – aby se pro sektorovou daň vyslovilo vedení ODS v čele s premiérem Petrem Fialou a zpacifikovalo své řadové poslance.

Akcionáře bank právem zneklidňuje, s jakou necitlivostí až umanutostí, provázenou navíc zjevně nepřátelskou rétorikou, tato vláda „zkásla“ ČEZ skrze daň z mimořádných zisků známou jako windfall tax. Může se to stát i bankám, kterým se dosud zdanění nad rámec běžné sazby dařilo unikat? Jak by si mimořádné zatížení jediného sektoru vláda, v níž dominuje pravice, obhájila před voliči, kterým roky tvrdila, že taková daň je zbytečná a ekonomice škodí?

