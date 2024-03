Nikdy nikdo neplánoval, že by se udělalo cokoliv, co by bylo nevýhodné pro menšinové akcionáře ČEZ, prohlásil v rozhovoru zveřejněném v pondělí pro server CzechCrunch premiér Petr Fiala. Klidný, možná až „burzotvorný“ výrok by v jiné konstelaci mohl podrážděné investory uklidnit, navíc když v tomto duchu Fiala nemluvil zdaleka poprvé. Stal se ale pravý opak. Proč?



Jednak si předseda vlády naběhl na vidle zmínkou o tom, že menšinové akcionáře energetického kolosu si nemůžeme představovat jako drobné střádaly, nýbrž že jde často o velké podnikatele se stamilionovými majetky. Což je sice pravdivý výrok (přičemž údaj o majetku Fiala klidně mohl dva řády navýšit, vždyť mezi akcionáři ČEZ je i Pavel Tykač, tedy spolehlivě multimiliardář), jenže zcela nepodstatný a nanejvýš nešikovný. Vždyť drtivá většina akcionářů, kteří cenné papíry ČEZ drží, jsou běžní investoři, nebo dokonce i malí střádalové „opečovávající“ tyto akcie už od dob kuponové privatizace. A ti výrok interpretovali jako útok z levicových pozic, který jim připomněl, že jejich zájmy v Česku nikdo nezastupuje. Což je bohužel pravda. Nebo vy si vybavíte stranu, která by pro tuzemskou burzu něco opravdu udělala?

Co se dočtete dál Co měla koalice Spolu o burze ve volebním programu a co reálně dělá?

Jak je na tom lex ČEZ?

Jak se brání minoritní akcionáři?