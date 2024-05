Musíme celému světu dokázat, že jsme technologicky tak vyspělí, že můžeme nezávisle na Západu stavět také velká dopravní letadla, prohlásili už před lety vládcové v Pekingu. Státní koncern Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) jejich přání, či spíše direktivu splnil před rokem, kdy koncem května poprvé s cestujícími na palubě odstartoval úzkotrupý stroj C919 na dvouhodinový let ze Šanghaje do Pekingu.

Koncern COMAC se tak zařadil do „elitního klubu“ několika málo společností schopných stavět velká dopravní letadla. Kromě evropského Airbusu, který s americkým Boeingem představuje „globální duopol“, jsou to ještě brazilský Embraer, kanadský Bombardier a ruský tandem Suchoj-Tupolev.

Ale to by nebyli ambiciózní Číňané, aby se spokojili s jedním typem letadla. Chystají nástupce C919 – širokotrupý letoun označený jako C929, a to ve třech verzích pro 250 až 320 cestujících s doletem až 12 tisíc kilometrů. „Práce na jeho vývoji významně pokročily,“ cituje hongkongský list South China Morning Post zdroj z koncernu COMAC, který si přál zůstat v anonymitě.

