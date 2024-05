Česká vláda několikrát avizovala, že se zcela zbavila závislosti na ruském plynu. Tuto tezi však už od přelomu roku nabourávají zvýšené importy ze Slovenska, odkud do Česka proudí hlavně ruský plyn. Z jihovýchodního směru přiteklo v květnu 40 procent celkových importů.

Důvodem je „poplatek za neutralitu“, který zavedlo Německo za tranzit plynu přes své území a jenž značně sráží cenovou atraktivitu neruského plynu tekoucího do Česka právě přes Německo. „Je to sedm osm procent ceny plynu a to je významné,“ říká k poplatku Josef Kotrba, generální ředitel Českého plynárenského svazu.

Skutečně německý poplatek vede k tomu, že rostou importy ruského plynu do Česka? Nebo se dění v nějakém ohledu špatně interpretuje?

Nejsem zástupcem tranzitní společnosti, abych komentoval, zda a jak se to projevilo na tocích. Je to však hodně nepříjemné, protože sazba ve výši 2,50 eura na megawatthodinu je opravdu dost vysoká. Cena komodity se dnes pohybuje nad 35 eury, je to tedy sedm osm procent ceny plynu a to je významné. Cena plynu na burze je volatilní. Plyn už stál 40, 20 nebo třeba 120 eur. A v tomto ohledu se 2,50 eura zase nemusí zdát mnoho. Problém je však ten, že kdo plyn doveze jinou cestou, bude mít výhodu. Takže bych se nedivil, pokud bychom to poznali na fyzických tocích. Je to určitě věc, kterou český plynárenský průmysl vnímá velmi negativně.

