Udržitelné investice jsou klíčové pro snížení negativního dopadu na životní prostředí, pro zvýšení odolnosti společnosti a pro řízení finančních rizik spojených se změnami klimatu a sociální nerovností. Julian Tóth si to uvědomil ve Velké Británii, kde vystudoval ekologickou ekonomii na Edinburské univerzitě a šest let tam pracoval ve velké investiční firmě BlackRock. „Právě tato společnost začala proaktivně řešit principy udržitelnosti ve svých investičních procesech a strategiích, aby mohla činit lépe informovaná rozhodnutí vedoucí k lepší výnosnosti,“ popisuje svou zkušenost ze země, která se tomuto tématu začala věnovat podstatně dříve než jeho rodné Slovensko.

Díky společnému zájmu o udržitelnost ve financích a investicích se ve Velké Británii potkal s Paulou Šingliarovou, která se v londýnské společnosti Arabesque Asset Management zabývala principy odpovědného investování. V roce 2020 se Tóth rozhodl přinést tyto poznatky do středoevropského regionu a dnes společně se Šingliarovou pracuje pro Mezinárodní centrum pro udržitelné finance (ISFC), které pomáhá firmám ve strategickém přístupu k udržitelnosti v českém a slovenském prostředí. Zároveň v těchto zemích spustili iniciativu na podporu investorů – České fórum pro udržitelné investice (Czech SIF).

Pokud jde o udržitelné investice, dobře znáte realitu v západní Evropě i u nás. V čem se podle vás liší?

Tóth: Velká Británie má větší kapitálové trhy a obecně delší investiční tradici než země střední a východní Evropy. Pro Brity udržitelnost není vnímána jen jako ochrana přírody, ale především představuje příležitost transformovat ekonomiku, aby byla konkurenceschopnější a zároveň zajišťovala dlouhodobou prosperitu.

Šingliarová: V poslední dekádě se diskuse o udržitelnosti posunula na zcela pragmatickou rovinu, kdy se bavíme o investičních příležitostech a rizicích. Předtím se koncept udržitelných investic objevoval v kontextu etických norem, například už třeba během války ve Vietnamu, kdy se bojkotovaly různé chemické společnosti. Dnes je to aktuální téma pro všechny podniky.

U progresivních firem v zahraničí začíná iniciativa udržitelnosti u představenstva, přichází od těch, kdo podnik řídí. Protože toto téma je strategické.

Tóth: Stručně řečeno, bylo pro nás inspirativní vidět některé přístupy k investování, které mohou mít pozitivní dopad. Současně se objevily nové regulace zaměřené na tato témata. Vnímali jsme, že i náš region by mohl potřebovat podporu v tom, jak tyto trendy navigovat a integrovat udržitelnost do svých strategií.

Jak se chápání udržitelných financí proměnilo za čtyři roky vašeho působení v Česku a na Slovensku?

Tóth: Změnilo se toho hodně a klíčovou roli v tom hraje nová legislativa. Firmy si více uvědomují význam Zelené dohody a její dopad na ekonomiku. Toto není jen dočasný trend, ale jasný a dlouhodobý směr trhu podporovaný i tlakem velkých obchodních řetězců, jelikož naše regiony dodávají produkty a služby západní Evropě. Menší firmy se postupně začínají této nové realitě přizpůsobovat a snaží se pochopit, jak ji prakticky uchopit. Naším úkolem v ISFC je podporovat společnosti na jejich cestě a poskytovat firmám přístup k relevantním informacím a vzdělávání a zároveň vytváříme příležitosti pro sdílení znalostí a praxe.

Většina českých firem teď asi vnímá hlavně zátěž spojenou s vytvářením ESG reportů.

Tóth: Ano, klíčovým faktorem je transparentnost. Firmy budou muset poskytovat více informací o tom, jak začleňují udržitelnost do své strategie, jak přistupují k dodavatelskému řetězci, zaměstnancům a životnímu prostředí. Tuto povinnost lze chápat jako příležitost pro zlepšení, ne jako bariéru. Legislativa už je stanovena a bude se jenom zpřísňovat. Proto závisí na firmách, zda tuto změnu přijmou jako nutné zlo, nebo jako nástroj pro zvýšení své konkurenceschopnosti na trhu.

Šingliarová: Pro nás je zajímavé pozorovat, jak podniky uchopí téma udržitelnosti a kdo je ve firmách za tuto agendu zodpovědný. Často se setkáváme s tím, že je ve společnosti zaměstnanec, který v udržitelnosti vidí důležitou hodnotu, chce to nějak implementovat, ale pokud nemá podporu vedení a autoritu, je velmi těžké něco změnit. Stává se, že je to někdo z personálního nebo marketingového oddělení, ale když se podíváte na progresivní podniky v jiných zemích, tam ta iniciativa začíná u představenstva, přichází od těch, kdo firmu řídí. Protože toto téma je strategické a musí se propsat do všech procesů ve společnosti.

Vy jste k tomuto tématu založili české a slovenské Fórum pro udržitelné investice (SIF). Co je jeho cílem?

Tóth: Uvědomujeme si, že udržitelnost je důležitá, ale v praxi je to hodně složité téma, hlavně po legislativní stránce. Proto jsme vytvořili tuhle platformu, jejímž cílem je pomáhat finančním institucím a investičním fondům, lépe porozumět tomuto tématu a naučit se ho aktivně začleňovat do svých rozhodnutí a rizikových modelů.

Šingliarová: Fórum má tři hlavní cíle. Jednak se snaží zvyšovat povědomí o tomto tématu a srozumitelně ho komunikovat. Druhá rovina je edukativní. Díky tomu, že jsme součástí Platformy pro udržitelné finance, která je poradním orgánem Evropské komise, máme přístup k expertům na toto téma a můžeme poskytnout svým členům užitečné materiály. A třetím cílem je vytváření komunity. Problémy, jež tyto firmy řeší, jsou velmi podobné. My se snažíme je přivést do jedné místnosti, ať už fyzicky, nebo virtuálně, a dát jim prostor ke vzájemnému sdílení zkušeností.

Jak velká je vaše členská komunita?

Tóth: Ze začátku jsme se soustředili na fondy, které se už v udržitelnosti aktivně angažují. Zatím jich je v Česku pár desítek. Nešlo o to, aby členů bylo co nejvíc, ale aby se aktivně zapojovali. To se velmi daří, například když pořádáme nějaké setkání, účastní se ho téměř všichni. Nyní plánujeme rozšířit členskou základnu a přidat další členy, například pojišťovny nebo také veřejné finanční instituce, které nemusí nutně chtít chodit na všechny naše akce, ale mohou profitovat z našich materiálů a informací.

V Praze dnes začíná CEE Sustainable Finance Summit, který se bude věnovat udržitelnosti ve financování, bankovnictví a podnikání. Co od něj očekáváte?

Tóth: Tato konference je jednou z nejprestižnějších evropských událostí zaměřených na udržitelné finance. Již čtvrtý rok po sobě přináší výjimečnou kvalitu jak řečníků, tak účastníků. Konference je určena pouze pro pozvané, a to ne kvůli exkluzivitě, ale kvůli účasti skutečně zainteresovaných stakeholderů. Důležitý je tam právě networking a vysoká úroveň diskusí, které na místě probíhají.

Jaké otázky se tam letos budou řešit?

Šingliarová: Jedno z aktuálních témat, která jsme tam zakomponovali, je transformace ekonomiky, což obnáší praktickou implementaci udržitelnosti a plány, jak se firmy budou adaptovat. Další zajímavou otázkou bude snížení emisí ve stavebnictví, což je klíčové téma v Česku i na Slovensku, ať už se jedná o nové budovy, nebo o renovace. Je to jedna z konferencí, kde se panelisté i účastníci opravdu konkrétně zamýšlí nad efektivním řešením.

