Firma své závěry zveřejnila na akci Drivalia rEVolution, na které mohli účastníci osobně vyzkoušet 50 elektromobilů 26 značek včetně nastupující čínské konkurence. Studie Drivalia TCO Index 2024 se zaměřila na výpočet celkových nákladů na provoz (TCO) ve dvanácti segmentech vozidel. Celkem do ní Drivalia zařadila 150 modelů. Analýza sledovala strukturu výdajů v případě financování pomocí čtyřletého full service operativního leasingu při ročním nájezdu 30 tisíc kilometrů. Podle výsledků je elektromobil ekonomicky nejvýhodnější volbou v pěti z dvanácti sledovaných skupin.

„Jedná se o významný posun. Ještě v loňském roce vycházelo TCO v předchozích studiích až na jednu výjimku ve prospěch konvenčních aut napříč celým trhem,“ říká autorka analýzy Jana Faltová, business performance manager společnosti Drivalia Lease Czech Republic.

Vliv má i kilometrový nájezd

Podle Jany Faltové se elektrický pohon vyplatí zejména v dražších kategoriích vozidel a také těm řidičům, kteří najedou více kilometrů, ideálně 30 tisíc a více ročně. Elektromobil je podle studie nejlepší volbou u vozidel vyšších tříd včetně luxusního segmentu, ale například i ve vyšší střední třídě, kam patří auta jako BMW 4, Mercedes C, Audi A4 anebo Tesla Model 3. Elektřina je hospodárným řešením i u vozů z oblíbeného segmentu SUV nižší střední třídy, jehož typickými reprezentanty jsou BMW X1, Mercedes GLA, Audi Q3 či elektrický Volkswagen ID.4.

Ani v kategoriích, kde TCO stále vychází lépe ve prospěch benzinu či nafty, už ale není odstup od elektrického pohonu výrazný. A to se týká dokonce i nižší střední třídy C2, do které náleží nejprodávanější model v Česku Škoda Octavia a spolu s ním třeba Mercedes A nebo elektrická Kia Niro.

Klíčový faktor: cena elektřiny

Pro stanovení TCO u elektromobilů je podstatným údajem cena spotřebované elektřiny. Ta se může výrazně lišit podle toho, z jakého zdroje ji uživatel odebírá. Pro potřeby výpočtu Drivalia pracuje s cenou, která je uvedena ve vyhlášce pro cestovní náhrady, pravidelně zveřejňované ministerstvem práce a sociálních věcí.

„Z našich průzkumů vyplývá, že řidiči služebních aut obvykle nabíjejí v 90 procentech v sídle firmy anebo doma a pouze v 10 procentech na veřejných stanicích, takže se dokonce mohou dostat pod cenu uvedenou ve vyhlášce. Naopak v případě, že bychom místo vyhláškových 7,70 Kč/kWh použili cenu 10 Kč/kWh, vyšly by elektromobily výhodněji ve čtyřech z 12 segmentů,“ vysvětluje Jana Faltová.

Nižší provozní náklady

Na trhu přibývá modelů, které jsou k mání v celé šíři variant pohonu – jako konvenční auta na benzin i naftu, jako plug‑in hybridy, ale i jako čisté elektromobily. Elektrické vozy mají nadále v průměru vyšší pořizovací cenu než srovnatelná konvenční auta, tento handicap ale vyrovnávají nižšími provozními náklady.

„Podíl elektromobilů ve firemních flotilách neustále stoupá a my počítáme s tím, že tento vývoj nabere na dynamice. Hlavním impulzem bude příchod nových cenově přijatelných modelů, ať už z produkce Škody Auto, nebo ze zahraniční. Například Škodu Elroq, která má být elektrickou alternativou současného modelu Karoq, by mělo být možné objednávat ve čtvrtém kvartálu letošního roku, a to za cenu přibližně od 800 tisíc korun bez DPH. Škoda Epiq, která bude velikostí odpovídat Kamiqu, by měla dorazit na konci roku 2025 s cenovkou okolo 600 tisíc korun bez DPH,“ říká Jana Faltová.

To, jak se přibližuje TCO u elektrických a konvenčních aut, dobře dokumentují data o jednom z celosvětově nejoblíbenějších vozidel – Volkswagenu Golf, v elektrické variantě nyní dostupném pod označením ID.3. Graf pod článkem srovnává celkové náklady na provoz tohoto vozu a jejich složení v roce 2021 a v roce letošním.