Nástupiště metra Anděl je celé počmárané, na každém sloupu klikyháky, některé nové, některé rozmazané. Člověk má pocit, že se octl ve vybydleném Bronxu těch nejhorších let. Jako by to bylo území, kam stát nedosáhne. Přestoupím na tramvaj, je uvnitř zrovna tak kompletně počmáraná hnědavou fixou. Řidičova kabina, zadní část i boční stěny celé pokryty klikyháky. Musela tam řádit nějaká parta.

Podobně vypadá stanice Muzeum a o moc lépe na tom nejsou další, obdobně i tramvajové zastávky a stále víc i vozy metra. A stejně tak vypadá celé centrum Prahy. Na Vinohradech jsou ulice, kde už není počmáraný téměř jediný dům. Fasády i staré dřevěné dveře, jež jsou možná i památkově chráněné, jsou znehodnoceny nečitelnými kérkami. Před zraky milionů turistů. A to nemluvím o příměstských vlacích.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Proč policie neřeší více případů vandalství?

Jak k počmáraným zdem přistupuje například Praha 2?

Uvědomuje si magistrát závažnost problému?