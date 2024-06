Zpřesněná data o HDP za první letošní čtvrtletí naznačují zatím velmi pozvolné oživení tuzemské ekonomiky, respektive pohybujeme se stále na hraně stagnace. Hlavním důvodem nevýrazného růstu jsou slabší investice, které meziročně poklesly o 2,7 procenta. I z pohledu nápojářského průmyslu, a tedy veřejně obchodované Kofoly, mě však zaujal vývoj spotřeby domácností.

Zvýšená mezikvartální dynamika z půlprocentního na jednoprocentní růst, potažmo meziroční zvýšení o 2,1 procenta dává jistý optimismus směrem k vývoji spotřebitelského sentimentu. Podíváme-li se na další makroekonomický indikátor v podobě maloobchodních tržeb, pak dostáváme obdobný obrázek. Po loňském čtyřprocentním poklesu od počátku letošního roku pozorujeme oživení, když v lednu maloobchod posílil oproti loňsku o 3,2 procenta, v únoru o 2,5 procenta, v březnu pak dokonce o 6,1 procenta. Přejdu-li více do mikroúrovně, pak tento vývoj poptávky se musí zamlouvat nápojářskému odvětví.

Tento segment ekonomiky si v minulých letech prošel obtížným obdobím. Nejprve covidové roky 2020 a 2021, které pro nápojářské firmy znamenaly citelný zásah do tržeb a ziskovosti prostřednictvím silně ochromeného gastro segmentu. Poté konflikt na Ukrajině, jenž výrazně napomohl k zažehnutí nákladové inflace, která se projevila nejen v extrémním nárůstu cen energií, ale významně posunula nahoru například i ceny cukru či plastů, tedy pro nápojáře základních vstupních surovin. Bezprecedentní inflace se pak naplno negativně projevila v poptávce domácností v roce 2023.

Letošní rok zatím vypadá daleko klidněji, obavy nápojářských společností ustupují. Zlepšující se spotřebitelský sentiment je patrný i z podnikového pohledu. Kofola, jeden z tuzemských lídrů, za první čtvrtletí hlásí sedmiprocentní nárůst objemů prodejů, za leden to bylo dokonce meziročně o 11 procent více. Z managementu je cítit opatrný optimismus, vnímám větší apetit do investic, podpory marketingu apod. Prostě návrat do normálu. A to je vždy dobrý signál.