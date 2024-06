Otázka, kolik je potřeba bytů, je a bude v Praze silné téma. Přitom přesná odpověď neexistuje. Jisté je jen to, že současné tempo nové výstavby není dostatečné.

Otázka by přitom měla být formulována přesněji: Kolik nových bytů v Praze je třeba, aby… Aby ceny bytů přestaly růst? Aby ceny rostly jen mírně? Aby ceny bytů klesly? Aby se srovnatelné parametry dostupnosti bydlení dostaly na úroveň srovnatelného města? Aby byl zajištěn sociální smír? Pokaždé by se mohlo jednat o trochu jiné číslo, které by však vycházelo z různého uchopení faktorů nebo vlivů, ze kterých se hledaný počet nových bytů skládá.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jakým tempem roste počet jednočlenných domácností v Praze?

Jak k tomu přispívá stěhování mladých lidí do Prahy za prací a studiem?

Kolik se v Praze ročně dokončuje nových bytů?