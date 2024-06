Zákon o podpoře bydlení je jednou z vládních priorit, kterou si kabinet Petra Fialy (ODS) dal i do programového prohlášení. Dva roky připravovaná předloha má za cíl zajistit pomoc lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi. Na konkrétní podobě se ale koalice zatím shodnout nedokázala. Strany se „štíply“ například na plánu ministerstva pro místní rozvoj na zřízení zavést pro širší veřejnost státem placené poradce, a to ve všech větších obcích nebo městech.

Pro některé vládní strany je ale plošné zřizování stovek míst zbytečné a jen by to podle nich „přifukovalo“ už tak početnou administrativu. Sami starostové obcí a měst o poradce sice naopak stojí, poukazují ale na to, že sehnat podobné pracovníky je těžké a také drahé. A návrh by s tím měl podle nich počítat. Šéf resortu a předseda Pirátů Ivan Bartoš teď bude muset navrhnout kompromisní znění zákona.

