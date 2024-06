Poprvé od třetího čtvrtletí roku 2021 vzrostla v Česku průměrná mzda. Oficiální údaj od Českého statistického úřadu za první letošní kvartál je 43 941 korun, v meziročním srovnání o sedm procent více, po očištění o inflaci pak o necelých pět. Toto velké číslo ukazuje hlavní trend, statistici ale zveřejňují také řadu dalších ukazatelů, které přinášejí mnohem podrobnější a zajímavější pohled na trh práce. Vyplatí se investovat do vzdělání? V jakém věku budete brát nejvíc? Komu rostou mzdy nejrychleji? Nejen to můžete najít při důkladném zkoumání tabulek a prezentací. Nechce se vám do toho? Pak jsme pro vás v tomto textu vypíchli pět zajímavých zjištění, která přinášejí podrobnější data o mzdách.

Vzdělání se vyplatí

Není nijak překvapivé, že s vyšším dosaženým vzděláním roste také částka na výplatní pásce. Jak výrazně? V zásadě existují dva důležité zlomy. Tím prvním je maturita – zaměstnanci, kteří složili „zkoušku dospělosti“, mají v průměru o 26 procent vyšší mzdu než lidé s výučním listem. Oproti tomu rozdíl mezi vyučením a základním vzděláním je výrazně menší – pouze 9 procent.

Vysokoškolský diplom pak přináší oproti maturitnímu vysvědčení nárůst o dalších 19 (to v případě bakalářského stupně vzdělání), respektive 54 procent (u magisterských/inženýrských oborů). Vyjádřeno nominálně jde o 24 tisíc korun hrubého měsíčně navíc. Pokud bychom srovnali extrémy – tedy vysokoškolské a základní vzdělání – je rozdíl více než dvojnásobný.

Kde berou ženy méně

Rozdíl v příjmech mužů a žen se také výrazně zvyšuje právě s dosaženým vzděláním. U vysokoškoláků je rozdíl v průměrné mzdě 34 procent, v mediánové pak 23, zatímco celkové číslo za všechny zaměstnance je v případě mediánu 14,5 procenta. Tady svou roli – kromě nižšího zastoupení žen ve vedoucích a vysoce kvalifikovaných funkcích – hraje třeba i skutečnost, že mají dominantní podíl ve školství. Konkrétně jsou mezi učiteli čtyři pětiny žen, naprostá většina pedagogických pracovníků má vysokoškolské vzdělání, ale jejich platy patří mezi vysokoškoláky k těm podprůměrným.

Co se týká pracovních pozic, jednoznačně nejvyšší rozdíly jsou v managementu. Například mediánová mzda vedoucích pracovníků ve zdravotnictví nebo v obchodu je u mužů o dvě třetiny vyšší než u žen. Výrazné rozdíly existují také u finančních a investičních poradců, řídících zaměstnanců ve finančních a pojišťovacích službách, ale třeba i u šéfkuchařů nebo designérů. Naopak zcela vyrovnané výdělky mají podle statistik učitelé, zdravotničtí záchranáři nebo hasiči. Oborů, kde jsou ženy odměňovány (byť jen o několik málo procent) lépe, je jen něco přes tucet z více než 250, kde je možné toto srovnání provést. Podle statistik jde například o laborantky, soudkyně nebo barmanky.

Čtyřicátníci na vrcholu

Začátek kariéry = nižší mzda. Tohle spojení není nijak překvapivé. Statistiky pak sledují vývoj výdělků v pětiletých věkových skupinách. Příjmy se s věkem zvyšují, a to až zhruba ke čtyřicátému roku života. Právě zaměstnanci v kategorii 40 až 44 let vydělávají v průměru nejvíc: okolo 49 tisíc korun hrubého. Pak se trend začíná otáčet a dochází k mírnému snižování mezd.

Výrazně se ale liší situace mužů a žen. Zatímco do 30 let se rozdíl mezi příjmy drží do 10 procent, poté se u žen růst zastaví a ve všech dalších věkových skupinách se průměr pohybuje mezi 40 a 42 tisíci. U čtyřicátníků se tak pay gap přibližuje dokonce 30 procentům. Zde je bohužel jasně vidět, jaký zlom v kariéře a příjmech znamená rodičovská, která v Česku nadále zůstává téměř výhradně doménou žen.

Kdo si za deset let nejvíc polepšil?

Data, která vydává statistický úřad jednou ročně, umožňují porovnat vývoj mezd zhruba ve třech stovkách povolání. Celková průměrná mzda vzrostla za posledních deset let o tři čtvrtiny. Zhruba u desetiny sledovaných oborů byl ale nárůst více než stoprocentní. Naopak té „nejhorší“ desetině se pak výdělky nezvýšily ani o polovinu.

Kdo jsou tedy vítězové? Hned pět z deseti oborů s nejvyšším nárůstem mezd patří do zdravotnictví. Absolutní jedničkou jsou „Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení“. Nárůst průměrného příjmu za deset let dosahuje ohromujících 283 procent. Takové srovnání ale bývá hodně ošidné, což potvrzuje pohled na nominální hodnoty: z průměrných 22 160 korun se mzda vyšplhala na 84 825. To je solidní nadprůměr, na druhou stranu je tady podobně jako u zdravotnických asistentů, všeobecných sester nebo porodních asistentek hodně viditelný efekt nízké srovnávací základny. Za skutečné vítěze tak lze spíše považovat vývojáře softwaru – nárůst o 122 procent na solidních 103 tisíc v průměru.

A jak to vypadá na opačném konci žebříčku? Pouze o 16 procent si polepšili kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel. Nutno ale připomenout, že data sledují pouze zaměstnance, kterých je podle statistik 1,6 tisíce. Dohodáři nebo OSVČ stojí stranou této tabulky. Na chvostu žebříčku najdeme ještě další zajímavé profese, například piloty. Povolání, obecně považované za štědře odměňované, hlásí za deset let růst mezd pouze o 36 procent. V nominálním vyjádření z 87 na 119 tisíc korun. Jen o trochu dynamičtější vývoj pak zaznamenali řídící letového provozu, tradičně jedna z nejlépe placených profesí. Za deset let si v průměru polepšili o 44 procent na 206 tisíc korun hrubého.

Je v Praze blaze?

V regionálním srovnání tradičně vede Praha. Za letošní první kvartál s průměrnou mzdou 56 372 korun. To je 28 procent nad celostátním průměrem. Pro srovnání: před deseti lety převyšovala Praha průměr celého Česka o třetinu a ze všech regionů vzrostly mzdy v metropoli za dekádu nejpomaleji, byť rozdíly jsou jen v řádu procentních bodů a v nominálním vyjádření se samozřejmě v Praze přidávalo nejvíc.

Praha je však specifická nejen co se týká výše mezd, ale i složením obyvatel a také pracovní síly. Mezi pražskými zaměstnanci je totiž více než 40 procent vysokoškoláků, tedy nejlépe odměňované kategorie. Zároveň právě v hlavním městě sídlí často velké firmy a tuzemská zastoupení mezinárodních společností. Opět výborně platící, navíc mnohdy zaměstnávající štědře odměňované expaty. Pokud se ale podíváme na údaje o ostatních kategoriích zaměstnanců, zjistíme, že mnohde žádný rozdíl mezi Prahou a regiony neexistuje. Příklad? Pracovníci ve službách, řemeslníci, opraváři nebo třeba pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v Praze vydělávají podobně, jako je průměr za celé Česko, a řada regionů je ve mzdách předbíhá. Platí tak věta z loňské prezentace ČSÚ na téma Trh práce a průměrné mzdy: Nejhorší práce: pomocný, nekvalifikovaný pracovník v hlavním městě, který zde i bydlí.

Výběr týdne

Koho kroužkovat ve volbách

Až do sobotní 14. hodiny můžete volit nové poslance do Evropského parlamentu. Pokud byste chtěli někoho z kandidátů podpořit kroužkem, přinášíme zasvěcené tipy od Ondřeje Housky.

Turek & Chlad

Patřil k hazardním magnátům, spolupracoval s Krejčířem. Teď Richard Chlad bojuje za starý svět a tlačí Filipa Turka do Bruselu. Neboli eurovolby ještě jednou, tentokrát pohledem do zákulisí možného černého koně od Pavla P. Novotného.

Co se děje v Liberty

Za necelé tři týdny skončí moratorium, které huť Liberty Ostrava ve vlastnictví britsko-indického podnikatele Sandžíva Gupty chrání před věřiteli. Těm firma dluží přes 10 miliard korun. Kolem hutí krouží zájemci, kteří ho chtějí nahradit.

Okay dál není OK

Po 30 letech od založení se obchod Okay dostává na hranu své existence. V problémech je už několik let a od loňska jeho zakladatel a majitel Jindřich Životský hledá investora. Najít kupce částečného nebo celého podílu firmy se však dosud nepodařilo, a tak přišly na řadu velké změny.

Kdo vám dá hypotéku na dům u moře

Větší zájem o nemovitosti v zahraničí odstartoval covid, trend pak ještě více posílila válka na Ukrajině a následná inflace, která v Česku ještě více znepřístupnila vlastní bydlení. Realitní kanceláře, jež se na domy či byty v cizině specializují, potvrzují pozvolný nárůst počtu zájemců. Na situaci reagují i domácí banky.

Jak dostat Košík do zisku

Za pět let minus 1,5 miliardy. Křetínského Košík.cz s novým šéfem hledá cestu do zisku přes expanzi a větší nákupy.

Problémy české železnice

Těžká srážka dálkového expresu společnosti RegioJet s nákladním vlakem ČD Cargo paralyzovala v noci ze středy na čtvrtek koridor z Čech na Moravu do té míry, že prakticky přerušila spojení mezi oběma částmi republiky. A také odhalila hned několik systémových slabin tuzemské kolejové dopravy.

Jak rozhýbat trh s elektroauty

Stát si od dotací na nákup elektromobilů pro firmy a živnostníky sliboval rozhýbání trhu. Podle lidí z oboru však bude podpora znamenat jen krátkodobé oživení poptávky. Existuje nějaký recept, který by mohl elektromobily skutečně nakopnout?