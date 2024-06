Stavební firma Metrostav nabízí všem svým pěti tisícům zaměstnanců péči o jejich zdraví. Zprostředkovává individuální lékařské prohlídky, přispívá na pohyb a hradí například očkování proti chřipce. Ministerstvo zdravotnictví věří, že podobným způsobem by se na zlepšení zdravotní kondice Čechů měly povinně podílet všechny firmy. A to povinně. Samy společnosti za to ale chtějí snížit odvody na zdravotní pojištění.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak by měla nově vypadat péče o zdraví ve firmách.

Co na návrhu vadí zaměstnavatelům nebo i Nejvyššímu soudu.