Roter Hahn – vše, co potřebujete vědět

Sdružení jihotyrolských zemědělců se od roku 1998 stará pod jednou střechou o to, aby měli turisté kontakt s venkovským životem a vším, co k němu patří. A střecha je opravdu pořádná, pojme přibližně 1700 farem, na kterých ukáže svým hostům autentický život hospodářů se vším, co k němu patří. Díky pestrosti krajiny můžete strávit dovolenou pod štíty hor i pod palmami. Ke každému místu, které tu navštívíte, můžete dát rovnou štítek se slovem pohostinnost. Všechny farmy musí splňovat přísná kritéria a pravidelné kontroly. Za vší tou krásou, která vás bude v Tyrolsku obklopovat, je těžká, ale smysluplná práce. Více na Roterhahn.cz