Podle informací HN je Česko na dobré cestě k tomu, aby významně rozšířilo domácí výrobu čipů. Konkrétně by se o to mohla postarat americká společnost onsemi ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde už dnes vyrábí 10 milionů čipů denně. Do nové výroby tam onsemi zvažuje investovat 44 miliard korun. Šlo by o jednu z nejvýznamnějších investic v Česku.

Kvůli tomu se ve středu sešel ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) s šéfem onsemi Hassanem El-Khourym. Probírali, jaké další kroky má firma udělat, aby mohla požádat o státní investiční pobídku. Bez ní nová výroba v Česku nevznikne.

